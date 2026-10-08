Имбирь для мозга и памяти: как заваривать чай для ясности ума после 40 лет

Имбирь — это не только пряность для новогодних печенек. Из корня делают варенье, цукаты, его маринуют, чтобы раскрыть вкус суши, и перемалывают в порошок для знаменитой специи карри.

Кстати, имбирь правильно называть корневищем, то есть мутировавшим стеблем, у которого в почву уходит уже настоящая корневая система. Его историческая родина и главные центры активного потребления — азиатские страны. Вот и причина долголетия китайцев и красоты кожи японцев!

Имбирь действительно очень полезен для организма, но после 40 лет — особенно. И вот почему!

Какие витамины в имбире полезны после 40 лет

Как заваривать чай с имбирем, польза памяти после 40. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Свежий имбирь содержит около 80 килокалорий на 100 граммов. При этом в качестве пряности его обычно употребляют в гораздо меньшем количестве.

В свежем корневище присутствуют витамин С и некоторые витамины группы В, а также минералы — калий, магний, фосфор, кальций, железо, медь, цинк и марганец.

Одно из основных активных веществ свежего имбиря — гингерол. Оно придает имбирю жгучесть. Это растительное вещество, содержащееся в количестве 1-3% преимущественно в корневище имбиря в форме эфирного масла.

Чем полезен имбирь после 40 лет

Как заваривать чай с имбирем, польза памяти после 40. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

1. Разгоняет метаболизм

Диета, дополненная имбирем, помогает быстрее худеть. Пряность ускоряет обмен веществ, заставляя организм тратить больше энергии на переваривание пищи.

Благодаря веществу гингеролу скорость обменных процессов растет примерно на 15% — а это сопоставимо с энергозатратами при спортивных нагрузках. Жировые клетки расщепляются, а организм берет энергию из этого «резерва».

2. Снижает риск тромбов

После 40 лет повышенная густота крови опасна образованием сгустков и закупоркой сосудов. Имбирь разжижает кровь: все тот же гингерол мешает эритроцитам слипаться, защищая от тромбов — виновников инфаркта и инсульта.

3. Помогает при простуде

Теплый чай с имбирем и медом — проверенное средство при первых симптомах простуды.

Корень согревает, повышает температуру тела, усиливает потоотделение, обладает антисептическими свойствами и помогает бороться с вирусами и бактериями в полости рта и горле. Мед усиливает антибактериальный эффект.

4. Служит профилактикой диабета

Имбирь богат хромом: даже нескольких кусочков в день хватает, чтобы покрыть суточную норму.

Хром повышает чувствительность клеток к инсулину, которая снижается при избытке сладкой и высокоуглеводной пищи. А это — первый шаг к диабету второго типа. Поэтому после 40 лет, когда обмен веществ замедляется, имбирь особенно полезен для профилактики.

Как имбирь улучшает работу мозга после 40 лет

Как заваривать чай с имбирем, польза памяти после 40. Фото: www.globallookpress.com/Siegfried Grassegger

Имбирь — это не только ароматная специя для чая и выпечки. С древних времен он используется не только на кухне, но и для поддержания здоровья. И речь идет не только о простудах. Оказывается, обычный имбирь может быть полезен для головы — для памяти и ясности мыслей.

У любителей имбиря анализы показывают меньше признаков повреждения нервных клеток, а тесты на память они проходили лучше. Уже имеющиеся данные позволяют смотреть на имбирь как на полезную добавку к рациону — особенно после 40 лет, когда память начинает требовать поддержки.

Дело в том, что в составе стебля есть активные вещества, которые защищают нервные клетки от повреждений и поддерживают связь между ними. Проще говоря, имбирь помогает мозгу дольше оставаться в рабочем состоянии.

Пряность улучшает кровообращение, поэтому к головному мозгу поступает больше крови. При интенсивной умственной работе полезно добавить ломтик корня в чай. Эфирные масла имбиря тонизируют нервную систему: снимают раздражительность, убирают апатию и вялость, поднимают настроение.

Как правильно заваривать имбирный чай

Как заваривать чай с имбирем, польза памяти после 40. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Для чая удобно использовать свежее корневище имбиря. При выборе следует обращать внимание на плотную поверхность без признаков плесени, размягчения и повреждений. Свежий имбирь обладает выраженным пряным ароматом.

Приготовление имбирного чая легко адаптировать под собственные предпочтения.

Базовый рецепт чая с имбирем

Небольшой кусочек корневища очищают и натирают на терке. В заварочный чайник отправляют имбирь, два-три кружочка лимона и, при желании, зеленый или черный чай.

Количество имбиря подбирают по вкусу: начать можно с нескольких тонких ломтиков.

Все заливают горячей водой — около 0,5 литра — и настаивают примерно 10 минут. Если используется зеленый чай, температуру воды лучше выбирать по инструкции на упаковке.

Мед добавляют непосредственно в чашку, когда напиток немного остынет.

Пряный чай с имбирем

Для более насыщенного вкуса и аромата в напиток можно добавить кардамон и одну-две звездочки пищевого бадьяна.

Согревающий чай с имбирем и перцем

Воду с тертым имбирем доводят до кипения, держат на огне около 30 секунд, а затем добавляют немного свежемолотого черного перца, мяту и лимонный сок. Перца нужно немного — буквально на кончике ножа.

Такой чай настаивают 10 минут, процеживают, а мед добавляют по вкусу после остывания. Более насыщенный вкус не означает более выраженного лечебного действия.

Почему после 40 лет имбирь полезен не всем

Как заваривать чай с имбирем, польза памяти после 40. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Как бы ни хотелось, чашка имбирного чая — это не таблетка от забывчивости. Добавлять имбирь в еду и напитки можно ради вкуса, но обещать сохранение ясной головы на долгие годы нельзя.

Есть целый ряд состояний, при которых этот продукт противопоказан или требует осторожности:

От употребления имбиря стоит отказаться людям с патологиями центральной нервной системы, сердца и сосудов. Корень способен усиливать эффект антикоагулянтов из-за содержания витамина К.

При гипертензии и ишемической болезни сердца имбирь лучше не включать в рацион, так как он повышает давление.

Заболевания желудочно-кишечного тракта — отдельная зона риска. При язвах, гастрите, колите имбирь под запретом, поскольку раздражает слизистую желудка и кишечника.

Заболевания желудочно-кишечного тракта — отдельная зона риска. При язвах, гастрите, колите имбирь под запретом, поскольку раздражает слизистую желудка и кишечника. Если при простуде или ОРВИ температура поднялась выше 38,5, от напитка лучше отказаться — он подстегнет ее рост.

Болезни печени, панкреатит и желчекаменная болезнь также являются препятствием к активному потреблению имбиря.

Болезни печени, панкреатит и желчекаменная болезнь также являются препятствием к активному потреблению имбиря. Также важно помнить: имбирь разжижает кровь, и при приеме соответствующих препаратов это может привести к нежелательным последствиям. Поэтому при склонности к кровотечениям или если кровь в целом плохо сворачивается, имбирь противопоказан.

В какое время пить чай с имбирем полезнее всего

Как заваривать чай с имбирем, польза памяти после 40. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Для людей старше 40 лет, рассматривающих имбирный чай как часть рациона, разумный подход — одна-две чашки в первой половине дня.

Чтобы помочь пищеварению и не чувствовать вздутия, употреблять его стоит примерно через 30 минут после еды. Так в разы меньше вероятность образование газов.

Если же запланирована тренировка, имбирный чай лучше выпить примерно за час до занятия. Он стимулирует кровоток в мышцах — это будет плюсом и для силовых нагрузок, и для кардио.

Вечернее употребление имбиря не рекомендуется из-за стимулирующего действия на нервную систему.

Также при приеме препаратов, разжижающих кровь, не стоит пить больше одной чашки в день.