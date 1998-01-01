Знаменитый Бэнкси показал видео с новым граффити

На юго-западе Великобритании появилось новое граффити Бэнкси. Знаменитый уличный художник уже признал авторство: выложил в Instagram видео с крупными планами своей работы.

На стенах гаража — два эпизода. Мальчик ловит снежинки. Казалось бы, милая рождественская картинка. Но Бэнкси верен себе: его граффити почти всегда — социальный протест.

На самом деле на ребенка летит не снег, а пепел из горящего мусорного контейнера. Такова реальность города Порт-Талбот: здесь расположено несколько заводов и местные жители жалуются на плохую экологию.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что художник из США в знак протеста уничтожит картину Бэнкси, но потом перепродаст.