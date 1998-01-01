Няня на миллион: В Петербурге разоблачили мифическую сотрудницу детсада

Следователи разоблачили крупное мошенничество в детском саду в Московском районе Петербурга. Оказалось, что заведующая учреждением перечисляла зарплату «мертвой душе». Мифическая нянечка, которая фактически не ходила на работу, получила более миллиона рублей. По документам женщина была устроена на работу в 2014 году, но в глаза ее никто не видел.

— Из материалов уголовного дела следует, что в течение четырех лет, на основании приказа заведующей, в должности помощника воспитателя состояла женщина, ни разу не появившаяся на работе , — говорится в заявлении петербургского Следственного комитета.

Теперь руководству предстоит ответить за обман. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

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