Няня на миллион: В Петербурге разоблачили мифическую сотрудницу детсада

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Заведующая дошкольным учреждением перечисляла зарплату несуществующей сотруднице.

Фото: www.globallookpress.com

Следователи разоблачили крупное мошенничество в детском саду в Московском районе Петербурга. Оказалось, что заведующая учреждением перечисляла зарплату «мертвой душе». Мифическая нянечка, которая фактически не ходила на работу, получила более миллиона рублей. По документам женщина была устроена на работу в 2014 году, но в глаза ее никто не видел.

Из материалов уголовного дела следует, что в течение четырех лет, на основании приказа заведующей, в должности помощника воспитателя состояла женщина, ни разу не появившаяся на работе, — говорится в заявлении петербургского Следственного комитета.

Теперь руководству предстоит ответить за обман. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

Ранее Пятый канал рассказывал о махинациях в детском саду Дагестана, где директор ради наживы увеличила число беременных сотрудниц.

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