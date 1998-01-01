В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать красную икру

Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников опубликовал на своем сайте рекомендации по выбору красной икры.

Покупательский интерес к рыбной икре в России традиционно возрастает в преддверии новогодних и рождественских торжеств. Икра — как правило украшает почти каждый праздничный стол. В связи с этим на рыке появляется немалое количество контрафакта, который нечистые на руку торговцы пытаются сбыть на фоне возросшего спроса.

Роспотребнадзор рассказал, какие опасности могут подстерегать россиян при покупке любимого лакомства.

Так, ведомство не рекомендует приобретать икру «с рук», в местах несанкционированной продажи и у неизвестных продавцов.

При покупке деликатеса в магазине внимательно изучать этикетку, на которой должны быть указаны название рыбы, из которой изъята икра, дата изготовления и фасовки. Кроме того, на жестяной банке должен быть указан номер завода-изготовителя, индекс рыбной промышленности — «Р», а также номер смены.

В Роспотребнадзоре не советуют покупать икру, в составе которой есть пищевая добавка Е-239 (уротропин) поскольку при разложении в желудке из нее выделяются ядовитые токсичные вещества.

Фасованный деликатес должен полностью заполнять емкость, крышка не должна быть вздутой, икринки должны быть плотными, без трещин и пленок.

Специалисты дали совет, как можно проверить настоящая ли икра. Необходимо опустить небольшое количество деликатеса в горячую воду — натуральная икра слегка побелеет и опуститься на дно, а искусственная — растворится и окрасит жидкость.

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