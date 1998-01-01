В Санкт-Петербурге подписан новый закон о выборах губернатора

Руководитель Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга». Об этом сегодня 20 декабря сообщается на официальной странице администрации города.

— Закон направлен на демократизацию избирательного процесса. Он создает дополнительные возможности для кандидатов на пост губернатора Петербурга. Он удобен для петербуржцев, позволяет проголосовать на любом участке, — сказал Беглов.

Из новшеств — теперь кандидатом может стать не только выдвинутый избирательным объединением человек, но и самовыдвиженец, вместо открепительного удостоверения и досрочного голосования можно будет воспользоваться функцией «мобильный избиратель», — предоставление Санкт-Петербургской избирательной комиссии права принимать решения по образованию избирательных участков для голосования петербуржцев по месту нахождения.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Александр Беглов высказал предложение, согласно которому контрольный пакет акций ООО «Метростроя» должен быть у городской администрации.