Рэпер Гнойный провел мастер-класс по борьбе с карликом

Популярный рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, попытался перевести в шутку конфликт с блогером Джараховым, которого музыкант обвинил в плагиате. Об этом пишут Дни.ру.

Для этого Гнойный пригласил еще одного популярного представителя российской блогосферы — Юрия Хованского. В ролике Гнойный проводит мастер-класс по борьбе с нечестным карликом-карманником, ворующим ценные вещи. Причем, рэпер предлагает способы совсем не гуманные.

Ранее обиженный на обвинения Гнойного Джарахов заявил, что готов к любой схватке с оппонентом, в том числе на «перестрелку»

Ранее Пятый канал рассказывал, как Гнойный назвал Эльдара Джарахова вором, плагиатором и «мерзким карликом».