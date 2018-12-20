Рэпер Гнойный провел мастер-класс по борьбе с карликом

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Популярный среди пользователей сети исполнитель опубликовал видео, посвященное конфликту с блогером Эльдаром Джараховым.

Фото: instagram @kpss_begemot_official_fan

Популярный рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, попытался перевести в шутку конфликт с блогером Джараховым, которого музыкант обвинил в плагиате. Об этом пишут Дни.ру.

Для этого Гнойный пригласил еще одного популярного представителя российской блогосферы — Юрия Хованского. В ролике Гнойный проводит мастер-класс по борьбе с нечестным карликом-карманником, ворующим ценные вещи. Причем, рэпер предлагает способы совсем не гуманные.

Ранее обиженный на обвинения Гнойного Джарахов заявил, что готов к любой схватке с оппонентом, в том числе на «перестрелку»

Ранее Пятый канал рассказывал, как Гнойный назвал Эльдара Джарахова вором, плагиатором и «мерзким карликом».

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