Гуттаперчевая Лобода села на шпагат в воздухе

Популярная певица Светлана Лобода активно занимается спортом, чтобы радовать себя и поклонников красивой подтянутой фигурой.

36-летняя артистка разместила в Instagram фото одной из своих утренних тренировок. На снимке Лобода спокойно «сидит» в воздухе на шпагате, при этом ее ноги опираются на гимнастические ленты.

Instagram @lobodaofficial

— Так и живем. Доброе утро, — обратилась она к подписчикам, которые, в свою очередь, с восторгом откликнулись на ее сообщение.

Ранее Пятый канал рассказывал, при помощи каких пластических операций Светлана Лобода скорректировала свой образ.