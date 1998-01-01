Муж актрисы Климовой рассказал, как она завоевала любовь его родителей

Родители актера Гела Месхи души не чают в его супруге и одновременно коллеге Екатерине Климовой. Об этом Месхи рассказал в своем последнем интервью журналу «Караван историй».

По его словам, Климова всегда была для него самой красивой, доброй и милой женщиной, поэтому у артиста не было никаких сомнений в том, что она понравится его родителям. Семья Гала Месхи приняла не только артистку, но и ее троих детей от прошлых отношений. Как отметил актер, они воспринимают их как своих внуков. В результате сейчас пара воспитывает четверых детей — дочь Екатерины Климовой от первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, двух сыновей от брака с артистом Игорем Петренко и совместную трехлетнюю дочь Бэллу.

Гела Месхи и Екатерина Климова познакомились познакомились на съемках сериала «Волчье сердце», где между ними сразу же завязались романтические отношения. В июле 2015 года пара решила пожениться.

Ранее Пятый канал сообщал, что поклонники Екатерины Климовой подозревали, что актриса вернулась к бывшему мужу Игорю Петренко.