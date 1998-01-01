Предприимчивый житель Петербурга решил подзаработать в день большой прес-конференции Владимира Путина, потому и выставил на продажу в интернете автограф президента России. Доказать, что подпись настоящая, автор объявления разумеется не может. Предлагает верить на слово.
Петербуржец выставил на продажу автограф Владимира Путина
За подпись президента России ее владелец планирует выручить 40 тысяч рублей.
Фото: pxhere.com
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