Петербуржец выставил на продажу автограф Владимира Путина

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За подпись президента России ее владелец планирует выручить 40 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com

Предприимчивый житель Петербурга решил подзаработать в день большой прес-конференции Владимира Путина, потому и выставил на продажу в интернете автограф президента России. Доказать, что подпись настоящая, автор объявления разумеется не может. Предлагает верить на слово.

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