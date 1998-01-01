Президент Польши отстранил посла на Украине от должности

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Официальная причина обнародована не была, но дипломат ранее симпатизировал запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии.

Фото: www.globallookpress.com

Президент Польши Анджей Дуда принял решение об отстранении от должности посла республики на Украине Яна Пекло. Глава польской дипмиссии должен будет покинуть свой пост 31 января следующего года.

Официальная причина прекращения дипломатической карьеры Пекло на Украине названа не была, однако его назначение на эту должность в 2016 году в польском обществе и во власти вызвало неоднозначную реакцию. Дело в том, что ранее дипломат довольно недвусмысленно отзывался об Украинской повстанческой армии* (УПА).

— Я не вижу ничего плохого в том, что Украина хочет почтить людей, сражавшихся с коммунистическим режимом. Тогда случился эпизод братоубийственной борьбы между украинцами и поляками, дошло до волынского преступления. Но это только часть истории УПА, у которой есть и другие страницы, которые мы не хотим замечать, — приводит слова Пекло ТАСС.

Жители Украины забеспокоились, почему же соседняя Польша решила заменить фигуру своего главного представителя.

— Что происходит? — недоумевают в соцсетях одни.

— Нам теперь путь закроют на работу — мало ли, как отношения с поляками обостриться могут, — пишут другие.

 — И так нас не пойми за кого держат, так еще и Польша хочет отвернуться? — приводит слова пользователей соцсетей телеканал «360».

Впрочем, если все же причиной отзыва посла стали латентные симпатии Яна Пекло к деятельности украинских националистов, то удивляться не приходится.

Пятый канал рассказывал, как киевский режим ранее утвердил день рождения Степана Бандеры — главы украинских националистов и одного из создателей УПА, официальным праздником.

* — запрещена в РФ.

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