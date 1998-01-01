Пять человек стали жертвами взрыва на шахте в Чехии

Взрыв метана вечером в четверг, 20 декабря, на шахте ČSM-север возле города Карвина в Чехии унес жизни пяти рабочих. Об этом сообщает издание Tn.nova. По информации журналистов, также с травмами различной степени тяжести были госпитализированы десять человек, спасатели продолжают поиски еще восьмерых шахтеров. Известно, что все пострадавшие при взрыве приехали на заработки в Чехию из Польши.

— К сожалению, данные о пострадавших в результате взрыва метана, судя по всему, не являются окончательными. Происходит эвакуация шахтеров на поверхность, горноспасательные отряды в количестве примерно 40 человек производят расчистку возникших в результате взрыва завалов, медики работают с ранеными на месте и распределяют их по ближайшим больницам, — рассказал представитель компании OKD, которой принадлежит шахта, Иво Челеховский.

Сообщается, что взрыв метана произошел на глубине около 800 метров.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что горная порода обрушилась на шахте в Якутии, есть жертвы.