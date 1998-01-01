Зимнее солнцестояние: Самый короткий день в 2018 году

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Ночь с пятницы на субботу 22 декабря будет самой длинной в году.

Фото, видео: www.globallookpress.com

21 и 22 декабря жители северного полушария Земли будут отмечать зимнее солнцестояние. Эти дни будут самыми короткими в 2018 году, а ночь с пятницы на субботу будет самой длинной в году — ее продолжительность составит 17 часов.

Астрономы сообщают, что сумерки на российскую столицу в этот день опустятся уже в 15:58, а рассветет 22 декабря наступит только в 8:57. После длинной ночи наступит настоящая астрономическая зима, хотя календарная вступила в свои права почти месяц назад. Вместе с ней будет увеличиваться длина светового дня. К новому году она вырастет почти на 8 минут.

Начнется астрономический день зимнего солнцестояния 21 декабря в 22:23 по Гринвичу, то есть 22 декабря в 1:23 по московскому времени. К слову в этом году день зимнего солнцестояния совпадает с полнолунием. Поэтому активность Солнца будет на крайне низком уровне, а вот его энергетика — необычайно мощной. Астрологи предостерегают, что энергия этих суток будет давить на людей.

Для большинства народов по всему миру с астрономическими циклами были связаны множество обрядов. На Древней Руси, например, в день зимнего солнцестояния пытались задобрить Карачуна — божество холода и мрака. Позднее традиция изменилась, и праздник стал олицетворять победу добра над злом — также как света над тьмой.

Ранее Пятый канал сообщал о том, какой астролог дала предсказания всем знакам зодиака в 2019 году.

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