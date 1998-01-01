Если газ в дом не провели, электричество по какой-то причине надолго отключили, а старый примус и керосинку вы давно выкинули на помойку, приготовить ужин можно при помощи туалетной бумаги.

Для этого рулон нужно поместить в пустую консервную банку, и залить его спиртом. Ну, или керосином, если спирта жалко. Залить его нужно столько, чтобы пропиталась вся бумага. После этого поджигаем — и горелка голова. Не забудьте только подложить под банку подставку для горячего.

На такой импровизированной «плите» вполне можно разогреть банку консервов, вскипятить воду или даже поджарить на сковородке яичницу. При этом стоит с самого начала держать посуду над огнем прихваткой, чтобы не обжечься, когда она нагреется. И помните, что консервы перед разогревом лучше все-таки открыть или хотя бы сделать несколько дырок.

Ранее Пятый канал делился секретом, как старые, пришедшие в негодность грабли превратить в отличную подставку для бокалов, которая прекрасно будет смотреться на даче, да и в городской квартире может придать интерьеру деревенский стиль.