Лайфхак: Уютный гамак можно смастерить всего за пару минут

Жарким летним днем хочется вздремнуть в тенистом саду, раскладушка сломалась, а купить гамак так и не дошли руки? Не стоит тратить драгоценное время на поездку в магазин, решить проблему можно всего за несколько минут. Для этого понадобится старая, ненужная, плотная штора и прочная веревка. Завязываем края шторы узлами с двух сторон и прикрепляем к ним веревку. И все — гамак готов, можно повесить его в любое место и наслаждаться отдыхом.

Та же нехитрая идея может пригодиться, если толпа ваших гостей забыла уйти после вечеринки и нужно как-то разместить всех на ночлег. В ход могут пойти не только шторы, но и простыни, подеяльники, покрывала, — все что можно завязать узлом и что выдержит человеческий вес. Соорудив из подручных средств такие подвесные кровати, можно удобно устроить друзей и в комнате, и на террасе, и на лоджии, и на кухне, даже под столом.

Ранее Пятый канал показывал, как для детского праздника быстро изготовить устройство для пускания мыльных пузырей из пластиковой бутылки и коктейльных трубочек.