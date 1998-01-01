Улучшенные Ту‐160М2 поступят на вооружение ВКС России

Модернизированные Ту‐160М2 поступят на вооружение российской дальней авиации в самое ближайшее время, сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на заявление командующего ВКС России Сергея Кобылаша.

По его словам, у стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М2 нет конкурентов по техническим характеристикам.

— Задел, созданный конструкторами при его проектировании, еще далеко не исчерпан. В ближайшее время дальняя авиация получит модернизированные самолеты Ту-160М2 с улучшенными характеристиками, — рассказал Кобылаш в интервью газете.

Также эксперт прокомментировал недавние слова посла США Кевина Уитакера о том, что бомбардировщики Ту-160 якобы являются «музейными экспонатами». Подобное заявление вызвано лишь завистью и непрофессионализмом, поскольку максимальная скорость Ту-160 составляет 2230 километров в час, что превышает показатели истребителей, которые стоят на вооружении у стран НАТО, считает Кобылаш.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кевин Уитакер раскритиковал российские Ту-160 и Ан-124.