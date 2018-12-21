Станции «Бухарестская» и «Международная» «фиолетовой» ветки петербургского метро в пятницу, 21 декабря, оказались временно закрыты из-за технической неисправности одного из поездов. Об этом сообщают пассажиры «подземки» в соцсетях. По их словам, из-за этого на двух станциях образовались большие очереди на выходе.

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Как, в свою очередь, сообщает пресс-служба метрополитена, около 09.47 администрация «подземки» восстановила движение поездов по пятой линии.

Ранее Пятый канал сообщал о графике гработы петербургского метро в Новый год.