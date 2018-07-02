Таким его еще не видели: Неймар отважился на смелую прическу

Бразильский футболист Неймар удивил поклонников новой прической. Спортсмен часто менял стиль, но на такой эксперимент решился впервые. Теперь у нападающего на голове дреды и выбритые виски с узорами. Поклонники сошлись во мнении, что в таком образе он похож на американского рэпера Lil Pump.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🤟🏻 (@nariko_hairstyle) 20 Дек 2018 в 10:25 PST

Бразилец и ранее удивлял фанатов своими прическами, которые меняются чуть ли не каждый месяц. В июле, например, футболист был брюнетом с волнистыми волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EneJota 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 2 Июл 2018 в 9:52 PDT

В начале сентября Неймар уже вышел на поле с мелированием и бородой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EneJota 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 9 Сен 2018 в 7:21 PDT

В октябре снова вернулся к естественному цвету волос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EneJota 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 7 Ноя 2018 в 6:37 PST

А в ноябре решил стать блондином и начал отращивать волосы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EneJota 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 16 Ноя 2018 в 9:46 PST

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Неймар намазался кремом в перерыве матча.