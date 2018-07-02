Таким его еще не видели: Неймар отважился на смелую прическу

Бразильский футболист Неймар удивил поклонников новой прической. Спортсмен часто менял стиль, но на такой эксперимент решился впервые. Теперь у нападающего на голове дреды и выбритые виски с узорами. Поклонники сошлись во мнении, что в таком образе он похож на американского рэпера Lil Pump.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Бразилец и ранее удивлял фанатов своими прическами, которые меняются чуть ли не каждый месяц. В июле, например, футболист был брюнетом с волнистыми волосами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В начале сентября Неймар уже вышел на поле с мелированием и бородой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В октябре снова вернулся к естественному цвету волос.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А в ноябре решил стать блондином и начал отращивать волосы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Неймар намазался кремом в перерыве матча.