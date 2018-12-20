Видео: Шарапова снялась в клипе-пародии на Spicegirls

, 14:26 Видео 115

Съемку кавер-видео организовал модный журнал Vogue.

Фото: www.globallookpress.com

Мария Шарапова вместе с другими звездами снялась в видеопародии на клип «Wannabe» от Spicegirls. Организатором съемок стал глянцевый журнал Vogue, сообщает sport24.

Вместе с российской теннисисткой в клипе поучаствовали польская модель Магдалена Фраковяк, предприниматель Оливия Палермо и еще несколько женщин, ставших героинями журналов Vogue.

Сама Шарапова призналась, что видео далось ей нелегко.

— Да, на съемках этого видео мы немного смущались. Но вот оно. Немножко Spice Girls вам в начале дня, — написала Мария в Twitter.

Как песня, так и клип «Wannabe» от Spicegirls стали настоящим хитом сразу после выхода в 1996 году. Композиция удерживала первую строчку в чарте Billboard Hot 100 в течение четырех недель, а сингл с «Wannabe» стал самым продаваемым в мире среди женских групп. Видео с этим клипом на youtube-канале SpiceGirlsVEVO набрало за девять лет 381 миллион просмотров.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Серена Уильямс сравнила себя с Марией Шараповой.

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