Медведева упала в каскаде на тренировке перед чемпионатом России

Серебряная призерка Олимпийский игр 2018 года Евгения Медведева допустила ошибку во время репетиции короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Медведева пыталась исполнить каскад, но в результате упала на лед, сообщает Sports.ru.

При этом отмечается, что после завершения проката фигуристка дважды сделала каскад чисто. Также у нее получились вращения и отдельные прыжки. В свою очередь, коллега Евгении Медведевой, Алина Загитова, исполнила свою короткую программу без ошибок.

Короткую программу на чемпионате России в Саранске женщины представляют прямо в эти минуты.

Пятый канал сообщал, что причинами провала Медведевой на Гран-При во Франции 24 ноября могли стать психологические сложности. Ей удалось набрать только 192 балла по сумме короткой и произвольной программ, что недостаточно для выхода в финал. Ее опередили Рика Кихира, Маи Михара и Брэйди Теннелл.