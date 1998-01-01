Умер режиссер программы «Спокойной ночи, малыши!»

Режиссер программы «Спокойной ночи, малыши!» Дмитрий Калинин скончался в пятницу, 21 декабря. Творческому деятелю было 52 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Нового Арт Театра», который основал и возглавлял Калинин.

Причиной смерти режиссера стала тяжелая болезнь, какая именно — не утоняется. Прощание с Дмитрием Калининым состоится в понедельник, 24 декабря, в «Новом Арт Театре».

Дмитрий Калинин был режиссером серии программ «Спокойной ночи, малыши!» в 1997 году. В это же время он основал «Новый Арт Театр» в Москве. Репертуар театра на девяносто процентов состоит из спектаклей, поставленных им по его пьесам.

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