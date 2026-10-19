Камила Валиева вернулась к сотрудничеству с группой Этери Тутберидзе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

С этим тренером спортсменка сотрудничала до весны 2025 года.

Работает ли Валиева и Тутберидзе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Чемпионка мира среди юниоров в одиночном катании Камила Валиева вернулась к сотрудничеству с группой заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Валиева вернулась в группу Тутберидзе», — сказал инсайдер.

Спортсменка ранее уже работала с этим наставником, но в апреле 2025 года их сотрудничество прекратилось. Фигуристка ушла к группе заслуженного тренера России Светланы Соколовской.

В 2022 году Валиева была отстранена от соревнований на четыре года из-за скандала с допингом. В 2026 году спортсменка объявила о возобновлении своей соревновательной карьеры. В августе Международным союзом конькобежцев ей был присвоен нейтральный статус. Но позднее это решение было отменено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 16-летняя фигуристка Елизавета Андреева приняла решение покинуть группу тренера России Этери Тутберидзе. Где спортсменка продолжит карьеру, пока неизвестно.

Минувший соревновательный год она провела вне льда из-за проблем со здоровьем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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