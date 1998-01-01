Неизвестные обстреляли российский вертолет Ми-8 в Мали

Российский вертолет Ми-8 подвергся обстрелу. Инцидент произошел в Мали в пятницу, 21 декабря.

О том, что по российскому авиасудну был открыт огонь, сообщил знакомый с ситуацией анонимный источник. По словам инсайдера, личности стрелявших пока не установлены. Обстрел произошел, когда вертолет находился на стоянке.

— Машина получила многочисленные повреждения, выполнять полеты вертолет без специализированного ремонта не сможет, — рассказал источник «Интерфакса».

К счастью, пострадавших в результате стрельбы нет. Во время нападения весь экипаж Ми-8 находился в зоне отдыха. Ранее Пятый канал рассказывал о том, что могло стать причиной жесткой посадки еще одного вертолета Ми-8 в Томске.