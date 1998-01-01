Пользователи высмеяли воевавшего в ВСУ Пашинина за слезы посреди улицы

Пользователи высмеяли Анатолия Пашинина за слезы посреди одесской улицы. Так актер, воевавший на Донбассе в рядах ВСУ, отреагировал на песню уличного музыканта.

Видеоролик появился на youtube-канале блогера Стаса Домбровского, однако после негативных комментариев был удален вместе с аккаунтом, сообщает сайт URA.RU.

На видео Пашинин буквально заходился в рыданиях, слушая трогательную песню уличного музыканта. Слезы актер демонстративно вытирал сорванной с головы шакой, то и дело поглядывая в камеру. Пользователям не понравилось такое наигранное поведение артиста. Многие предположили, что Пашинин пьян.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как пользователи высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины.