Приморские леопарды сделали несколько «селфи»

Уникальные кадры из заповедника «Земля леопарда». В объективы фотоловушки за сутки попали сразу четыре краснокнижных хищника — двое котят и взрослая пара.

Грациозные кошки, будто специально позировали на камеру, дефилировали на холме, словно по подиуму и усаживались в изящные позы. А любознательные детеныши изучили весь набор местных запахов и также отметились перед объективами.

По словам зоологов, на записи малыши — ранее не известные. То есть популяция леопардов вновь увеличилась.

Ранее Пятый канал рассказывал о пополнении в крымском сафари–парке «Тайган». Там родились бенгальские тигрята.