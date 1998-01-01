Александр Беглов: за проблему обманутых дольщиков мы возьмемся жестко

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В пятницу, 21 декабря, глава Петербурга провел личную встречу с активисткой Аллой Андреевой, попросившей у Путина помощи в решении ее проблемы как обманутой дольщицы.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на личной встрече с обманутой дольщицей Аллой Андреевой пообещал «жестко взяться» за ее проблему вместе с прокуратурой.

Как отметил сам глава города, Владимир Путин лично поручил ему заняться решением проблем обманутых дольщиков. По словам Беглова, «уже есть договоренность» о том, чтобы в 2019 году администрация Петербурга ввела в эксплуатацию почти 10 тысяч квартир. К 1 сентября следующего года все они должны быть приведены в необходимое состояние, чтобы дольщики могли в них заселиться.

— У нас остались проблемные объекты — 855 квартир. Мы над этим работаем и понимаем, как решить эту проблему к 2020 году. Пока проходит процедура банкротства, не очень ясно, сколько нужно денег и каких инвесторов приглашать. Как только она завершится, мы эту задачу решим. Мне президент лично позвонил и потребовал доложить о решении проблем дольщиков в Петербурге. К концу 2020 году все дольщики, которые признаны таковыми на сегодня, получат свои квартиры, — рассказал Александр Беглов.

При этом сама Андреева подчеркнула, что людей, обманутых недобросовестными компаниями, гораздо больше, чем указано в официальных документов. Разница обусловлена тем, что процесс попадания в реестр обманутых дольщиков очень сложный и долгий.

— Хочется, чтобы началась работа над ошибками по ГК «Город», и все недочеты были выявлены. Пока еще вопросов очень много. Надеюсь, что мы вместе все эти проблемы решим. Я хочу, чтобы вопрос был закрыт — это мое главное желание, чтобы такого больше не было. Вводить дома в таком состоянии — это неправильно, — резюмировала женщина.

Глава Северной столицы отметил, что абсолютно с ней согласен.

— Люди платят деньги и должны получать нормальное, качественное жилье. Дома должны сдаваться, как и положено. Вместе с прокуратурой мы жестко возьмемся за контроль, а жители будут подсказывать. Проблема обманутых дольщиков сложная — это не прямая ответственность исполнительной власти. Но у людей горе, они в беде — они были обмануты жуликами. И им не легче, сидят жулики или нет, им нужны качественные квартиры. Спасибо вам за обращение к Путину — это был дополнительный импульс для всех служб нашего города. Планы, которые мы определили, должны быть выполнены, — подытожил Беглов.

В завершение встречи Александр Беглов вручил активистке цветы и выпил с ней чаю.

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