Беглов лично встретился с активисткой обманутых дольщиков Андреевой

, 18:19 Видео 688

Ранее она покинула встречу в Смольном, заявив, что ей неприятны чиновники, которые также явились на разговор о проблемах ГК «Город».

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 53

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 21 декабря, провел личную встречу с обманутой дольщицей ГК «Город» Аллой Андреевой, которая накануне обратила во время большой пресс-конференции к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в многолетней проблеме недостроя, которая уже привела к гибели ее мужа.

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Ранее Андреева покинула один из залов Смольного, когда увидела чиновников, явившихся с ней на встречу. Позднее она объяснила причины своего поступка, связав с личностями приглашенных на беседу людей.

— Путин лично сказал, что лично Беглов проведет со мной встречу. Также он подтвердил, что Александр Дмитриевич — человек опытный, и он во всем разберется и поможет. За данным столом собраны те люди, которые, в том числе, написали заявление против меня в СК о том, что я мошенница, что я порочу имя чиновников, — сообщила Андреева в интервью 78.ru.

При этом активистка подчеркнула, что ожидала несколько другого состава участников. Например, она предполагала, что на обсуждении будут присутствовать и другие обманутые дольщики. С чиновниками, как отметила Алла Андреева, она общаться готова, но с прочими негативно настроенными присутствующими — нет.

— Я не готова сидеть с человеком, который пишет про меня чудовищные вещи. Я имею в виду Бурмистрову Наталью, Щебетнева, которая там сидела, голос подняла. Эти люди, они постоянно пишут по меня гадости, пытаются унизить, — заявила женщина.

За организацию встречи с главой Петербурга Владимир Путин взялся после обращения Аллы Андреевой к нему во время большой пресс-конференции, состоявшейся 20 декабря. Женщина рассказала о своей проблеме и попросила президента помочь с ее решением.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 53
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