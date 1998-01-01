В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500

Американские военные эксперты проанализировали имеющуюся у них информацию о российском комплексе ПВО С-500 «Прометей» и пришли в ужас: комплекс ПВО С-500, который, как ожидается, поступит на вооружение Военно-космических сил России уже через пару лет, будет способен сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения.

По данным американского журнала The National Interest, ракеты комплекса смогут поражать цели на максимальной высоте в 95-97 километров. Однако военные аналитики предостерегают — Россия может замалчивать истинные характеристики комплекса С-500, и его ракеты могут функционировать на высотах в 110 — 130 километров и сбивать в ближнем космосе разведывательные спутники.

Кроме того, по данным американцев, у нового противовоздушного комплекса появится всевысотный обнаружитель, который сможет отличать ложные боевые блоки от боевых. Более того, он в состоянии обстреливать сразу десять блоков, опознанных как «чужие».

Ранее Пятый канал рассказывал, как российский комплекс С-500 восхитил китайцев — военный портал China Military проанализировал его характеристики и пришел к выводу, что он на порядок превосходит аналогичные разработки других стран.