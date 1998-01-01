Адвокат экс-жены Глушакова прокомментировал его появление на шоу Малахова

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказал Пятому каналу о том, что пытался доказать капитан ФК «Спартак» своим походом на ток-шоу к Андрею Малахову. По словам Жорина, из этого визита вышел прекрасный телепродукт, но с реальностью он никак не совпадает.

— С точки зрения телевизионного продукта вопросов нет. Качественно сделали, слепили. Я смотрел и верил. Но потом, правда, я вспомнил про материалы дела, и вышел из этого состояния, — иронизирует Жорин.

Как пояснил адвокат, Глушаков пришел в студию программы «Прямой эфир», где рассказал, что его развод с супругой был подстроен влиятельными агрессивно настроенными по отношению к нему людьми. Болельщики, которые оскорбляют его с трибун — это проплаченная массовка. А девушку, с которой его «застукала» жена, под него буквально подложили в последний момент. По мнению спортсмена, все это делается ради того, чтобы завладеть его недвижимостью и деньгами.

— Но на самом деле все иначе, как мы понимаем. Это обычный бракоразводный процесс в плане требований. Супруга просит половину от совместно нажитого имущества и хочет, чтобы дети остались с ней. Денис не согласен отдавать половину и платить алименты. Поэтому он хочет, чтобы детей суд оставил с ним, а супруга ему выплачивала по 80 тысяч рублей, — пояснил адвокат Дарьи.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Дарья Глушакова боится за свою жизнь и жизни детей из-за угроз мужа.