Bloomberg оценил потери богатейших людей планеты за 2018 год

Bloomberg проанализировал потери самых богатых людей мира за год. Совокупное состояние 500 самых богатых людей Земли в 2018 году сократилось до 4,7 триллионов долларов, за год все они вместе понесли убытки на 511 миллиардов долларов, об этом сообщает URA.RU.

Что касается самых богатых граждан России, то их общее состояние уменьшилось до 225 миллиардов долларов, иными словами, за 2018 года показатель снизился примерно на 2%. По данным агентства, потери понесли 16 из 25 указанных в списке россиян.

Среди богачей — уроженцев азиатских стран наибольшие убытки понес Ван Цзяньлинь — владелец Wanda Group — 11,1 миллиарда долларов. Также меньше стало совокупное состояние большинства миллиардеров, живущих в странах Евросоюза, например, немецкий бизнесмен Георг Шеффлер потерял 17 миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что российские работодатели увеличили зарплату трети соискателям в 2018 году.