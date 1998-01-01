Сын Дмитрия Нагиева показал фото своей девушки

Сын Дмитрия Нагиева показал свою возлюбленную. Фото избранницы молодой человек опубликовал в социальной сети.

Снимок девушки, с которой Кирилл встречается уже восемь лет, он выложил на своей странице в Instagram. Подписи к фотографии молодой человек не оставил, прикрепив только смайлик-сердечко.

Instagram @kirill_nagiev

Известно, что девушку зовут Юлия. В начале отношений она понятия не имела, кто отец ее возлюбленного. Юлия отучилась на графического дизайнера и реализовала свой первый проект — эко-кемпинг на берегу озера в Карелии.

Instagram @kirill_nagiev

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Дмитрий Нагиев стал одним из самых востребованных артистов в новогодние праздники.