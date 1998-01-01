Астероид-бегемот приблизился к Земле на минимальное за 400 лет расстояние

Астероид 2003 SD220, очень похожий на торчащего из воды бегемота, пролетит в субботу, 22 декабря, мимо Земли на самом близком за последние 400 лет расстоянии — почти три миллиона километров. Об этом сообщает NASA, опубликовавшее сделанные с территории США при помощи телескопа снимки необычного космического тела. Ученые назвали астероид, приблизившийся к нашей планете накануне католического Рождества «праздничным».

NASA

Сообщается, что длина объекта 1,6 километра. Он был обнаружен в 2003 году астрономами Обсерватории Лоуэлла, расположенной в штате Аризона, и классифицируется как «потенциально опасный астероид». В 2070 году он подлетит к Земле еще ближе, но уже в этот раз ученые надеются детально изучить его форму, поверхность и уточнить орбиту.

Ранее Пятый канал рассказывал о «комете смерти», которая пролетала мимо нашей планеты 11 ноября. Так ее назвали из-за того, что ее очертания напоминают человеческий череп.