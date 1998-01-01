Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина выложила в Instagram видео с дня рождения своей маленькой дочери Теоны. На кадрах видно, что родители девочки подготовились к ее трехлетию основательно. Теону ждала целая комната подарков, среди которых были шарики, детские развивающие игрушки, машинки, домик и много кукол в виде малышей.

— Когда ты в шоке от такой красоты. Будь самой счастливой, наша девочка, — подписала ролик Бородина.

Поклонники теледивы, в свою очередь, сразу же набросились на Ксению Бородину и ее мужа Курбана Омарова с критикой. По их мнению, родители настолько избаловали ребенка, что он даже не радуется столь огромному количеству подарков.

— Даже не улыбается, а просто стоит. Другой бы ребенок на ее месте был в шоке от счастья. Вот что из нее вырастет? — написал один из фанатов.

Другие же встали на защиту семьи Бородиной.

— Отстаньте, злопыхатели! Такой день рождения — это прекрасно! — заявил комментатор.

Ранее Пятый канал сообщал, как Ксения Бородина ударилась в воспоминания в годовщину знакомства с Курбаном Омаровым.