Украинцы продолжают массово уезжать из страны

Жители Украины продолжают постепенно уезжать из страны на заработки в другие государства. На сегодняшний день Незалежную покинула пятая часть населения. Такие данные в интервью телеканалу «112 Украина» привел министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, сейчас за рубежом на постоянной основе работают 3,2 миллиона украинских граждан. Еще от семи до девяти миллионов человек уехали на заработки на непостоянной основе. Большинство из них работает в Польше.

Как, в свою очередь, сообщает Госслужба статистики Незалежной, население Украины в 2018 году снизилось до 42,1 миллиона человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава украинского МИД Павел Климкин назвал ситуацию с миграцией населения «катастрофической».