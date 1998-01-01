Шокирующие кадры: Цунами в Индонезии смыло музыкальную группу вместе со сценой

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Два музыканта и более десятка зрителей стали жертвами внезапно обрушившегося стихийного бедствия.

Фото, видео: YouTube / yusran yunus, www.globallookpress.com

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, возросло до 43, пострадали 584 человека, также разрушены десятки зданий. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас российское посольство в этой стране выясняет есть ли среди погибших и пострадавших граждане РФ, проверяя списки.

Между тем, в сети появилось шокирующее видео. На кадрах запечатлен отрывок концерта. Музыкальная группа выступает на сцене, ничего не предвещает беды, как внезапно, задняя стена площадки поднимается, и гигантская волна сносит всех, кто на ней находился. В результате, как сообщает INews, погибли два участника группы, а также более десяти человек, находившихся на танцевальной площадке перед сценой.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что мощное землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Аляске.

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