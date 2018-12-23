Вдова Марьянова рассказала о звонке мужа в день его смерти

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Ксения Бик вышла на контакт с журналистами спустя полтора года после смерти актера.

Фото: www.globallookpress.com

Смерть актера Дмитрия Марьянова оставила много загадок для поклонников актера. Несмотря на то, что после его ухода из жизни, на некоторые вопросы так и не нашлось ответа. Поклонники пытались выяснить, почему Дмитрия положили в реабилитационный центр «Феникс», когда именно ему стало плохо и почему врачи не оказали ему помощь. На эти вопросы попыталась ответить вдова актера Ксения Бик.

Женщина призналась, что ее супруг долгие годы страдал от алкогольной зависимости. Сначала она держала ситуацию под контролем, но потом пришлось принимать срочные меры. Медицинский центр «Феникс» стал последней надеждой, пишет портал «Дни.ру».

Мы сделали все, что могли. Мы обошли все известные нам клиники в Москве, «Феникс» был последним местом, дальше идти уже было некуда, — сказала Бик.

Врачи клиники убедили Бик, что помогут ее мужу. Однако своего обещания так и не выполнили. В последний раз Ксения и Дмитрий общались в день смерти актера. Марьянов позвонил супруге, сказал, что у него сильно болит нога и попросил забрать его из центра. Ксения связалась с врачами, но они, как она утверждает, «махнули на него рукой».

Я полагаю, все это началось еще днем. В клинике, грубо говоря, махнули рукой на него. Не стали обращать внимания на жалобы, — сказала Бик в эфире программы «Эксклюзив».

Как ранее рассказывал Пятый канал, актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Причиной смерти медики назвали внезапно оторвавшийся тромб. Актер лечился от алкогольной зависимости в подмосковном реабилитационном центре «Феникс», когда ему стало плохо, персонал не оказал ему необходимой помощи.  Директору клиники предъявлено обвинение в незаконном оказании медицинских услуг.

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