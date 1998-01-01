Пустой топливный бак может на время зимы может стать большой проблемой, заявляют автомобильные эксперты издания АиФ. Все дело в так называемой снежной пробке, которая образуется внутри бака.

Помимо топлива в баке всегда находятся прочие вещества — пары бензина и водяной пар. Когда температура падает, вода начинает конденсироваться на стенках в виде небольших кристалликов льда. Эксперты говорят, что если не заливать бак под крышку и при этом часто ездить, то за месяц может образоваться до 200 граммов конденсата.

Когда машина охлаждается ночью, вся эта вода в виде снежной пробки отслаивается и забивает сетку насоса, качающего топливо в двигатель. В итоге, насос не может преодолеть снег и перегревается. Это чревато поломками, но даже если стартер останется цел, то ремонт бака может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Специалисты советуют держать в баке всегда больше половины от возможного объема.

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