Названы самые ожидаемые автомобили 2019 года

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В список самых ожидаемых автоновинок попали 40 автомобилей.

Фото: Twitter @porsche911uk

Портал Business Insider опубликовал список долгожданных новинок авторынка в 2019 году. 

Среди дорогих «игрушек» кроссовер премиум класса Lamborghini Urus, обновленный суперкар 720S от McLaren и новый Cullinan от Rolls-Royce.

Mercedes-Benz порадует сразу пятью новинками, среди которых новый седан A-класса, спорткар AMG GT, внедорожник нового поколения GLE, электрический EQC и ресталинговая версия G-Wagon.

Пять премьер подарит в новом году и автомобилестроительная компания Audi. Автолюбителей ожидает обновленная линейка легковых автомобилей A6, А7 и А8, усовершенствованный внедорожник Q8и электрический E-Tron.

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По три новинки представят Hyundai, Lincoln и Porsche. У корейцев — это кроссоверы Nexo и Palisade, а также внедорожник Santa Fe. Американцы выпустят в сегменте легковых авто Continental, в классе внедорожников появится Aviator, среди автомобилей повышенной проходимости — кроссовер Nautilus. Немцы на авторынке 2019 года появятся с Cayenne третьего поколения, восьмым перевоплощением модели 911 и в классе экологичных авто будет представлен седан Taycan.

По одной новинке ждем от производителей Cadillac и Honda. В первом случае это кроссовер XT4, во втором — кроссовер Passport.

Всего, по мнению одного из ведущих новостных агрегаторов мира, автолюбители в наступающем году будут больше всего заинтересованы в 40 моделях автомобилей, при этом в списке находятся как легковые машины, так и грузовики. В числе ожидаемых портал также назвал новинки от BMW и Land Rover.

Ранее Пятый канал публиковал автоитоги 2018 года, где был представлен обзор всех новинок на российском авторынке.

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