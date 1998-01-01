Джеймса Бонда предлагают сделать трансгендером

Британский актер Доминик Уэст внес предложение сделать главным героем в новом фильме о Джеймсе Бонде трансгендера. Как рассказал киноартист в интервью Sunday Times, в армии много транссексуалов, в качестве примера он привел Ханну Граф, самого высокопоставленного трансгендерного солдата в армии.

— Это блестящая идея! Транссексуал Бонд, — приводит издание слова Уэста.

Актер считает, что Граф прекрасно подходит на эту роль, кроме того, что офицер британской армии дважды была в Афганистане, она к тому же является красивой блондинкой, что отвечает некоторым задачам киносаги о самом знаменитом шпионе мира.

Между тем, сама Граф идею Уэста сняться в роли Джеймса Бонда не поддержала. В другом британском издании офицер заявила, что она «польщена предложением», но не думает, что скоро станет актрисой.

Ранее Пятый канал сообщал, что актер Дэниел Крейг, сыгравший Джеймса Бонда в последних четырех кинолентах об агенте 007, изменился до неузнаваемости.





