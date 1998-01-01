Опытный врач рассказала, как избежать похмелья 1 января

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Самый простой способ — отказаться от алкоголя, но поскольку этому совету мало кто следует, есть еще несколько рецептов.

Фото: www.globallookpress.com

Как не начать новый год с тяжелого похмелья, рассказала за неделю до праздников кандидат медицинских наук, главврач столичного госпиталя для ветеранов войн Вера Шастина. Советы медика приводят «Известия».

По ее словам, самый простой способ — вообще не употреблять алкоголь, тем более, что главное в новогоднем празднике — это общение с родными и близкими людьми. Но поскольку этому совету россияне не очень любят следовать, то есть еще несколько нехитрых способов сохранить здоровье в ночь на 1 января.

Во-первых, не стоит начинать провожать уходящий год с самого утра. За несколько часов до застолья рекомендуется плотно поесть, а уже во время оного не следует ограничиваться только закусками, а нужно как следует «налечь» на все новогодние блюда.

Во-вторых, нельзя смешивать алкогольные напитки, самое сильное опьянение вызывают именно такие коктейли. Таким же эффектом обладает и крепкое спиртное, разбавленное газировкой. Доктор рекомендует класть в крепкий алкоголь лед, а вина разбавлять водой.

За столом не стоит соревноваться в количестве выпитого, поскольку доза, которую способен переварить организм, у каждого своя.

Ну и четвертый — очевидный — совет: напитки нужно покупать только в проверенных торговых точках.

Ранее Пятый канал рассказывал, какое лекарство от похмелья нашел канадский врач Шоносси Бишоп-Столл, который ради спасения людей пьянствовал 10 лет и проверял все средства на себе.

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