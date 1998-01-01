Работодателей перестанут штрафовать за ошибки в трудовых книжках

Министерство труда РФ собирается отменить штрафы для сотрудников кадровых служб за ошибки в трудовых книжках. Об этом сообщают «Известия».

Согласно предложенному министерством законопроекту, за ошибку в документе кадровикам будет грозить только предупреждение. Сейчас же работников могут дисквалифицировать на три года, а компанию оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

При этом ведомство предложило ввести ответственность работодателей за несвоевременное предоставление сведений в Пенсионный фонд РФ или искажение информации о сотрудниках.

Правительство планирует рассмотреть законопроект 25 декабря.

Ранее Пятый канал сообщал, когда в России появятся электронные трудовые книжки.