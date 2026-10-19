Уехала, когда он тяжело болел: Серов раскрыл правду об отношениях с дочерью

Серов не занимается продвижением дочери в шоу-бизнесе

Народный артист России Александр Серов рассказал об отношениях с дочерью Мишель и ее занятиях музыкой после совместного выступления в Москве. В беседе с aif.ru музыкант отметил, что не занимается продвижением дочери в шоу-бизнесе.

По словам певца, несколько лет назад у него и дочери якобы были разногласия, однако сейчас никаких серьезных конфликтов между ними нет. Мишель вместе с мужем съехала из дома отца в период, когда Серов тяжело восстанавливался после ковида.

«Мишель вместе с супругом переехали из моего дома, когда я сильно болел. После ковида у меня было апатичное и депрессивное состояние. Они уехали и нормально живут, в хороших условиях, у них тоже дом. Никаких конфликтов не было», — сообщил Серов.

К музыкальной деятельности Мишель артист относится скорее как к увлечению. Серов отметил, что дочь выступает, однако не пытается любой ценой пробиться в шоу-бизнес. Сам он не вмешивается в ее творчество и не занимается продвижением. При этом певец оказывает наследнице финансовую поддержку. Профессиональными вопросами Мишель занимается другой человек.

«Если бы очень хотелось, она бы в 20 лет суетилась. А ей уже 30, и она ведет честную игру на подмостках эстрады», — отметил артист.

Мишель родилась в 1993 году в браке Серова с гимнасткой Еленой Стебеневой. Певец назвал дочь в честь американской актрисы Мишель Пфайффер, увидев ее в фильме «Лицо со шрамом» с Аль Пачино.

На концерте в Москве Серов и Мишель выступили вместе. Сам артист исполнил несколько песен в программе, посвященной в том числе музыке 1990-х. По его словам, публика хорошо приняла и его дочь.

«Концерт прошел супер, как всегда. Мишель тоже хорошо приняла публика», — поделился певец.

Мишель замужем за бизнесменом и IT-специалистом Романом Жуковым. Они поженились 11 мая 2019 года, у пары двое детей — дочь Мия и сын Макар.

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