Netflix снимет сериал о Шерлоке Холмсе

Компания Netflix, владелец одного из самых крупных онлайн-кинотеатров в мире, планирует снять новый сериал о Шерлоке Холмсе. В этот раз киноделы обратят внимания на «глаза и уши» знаменитого сыщика — лондонских беспризорников, сообщает Газета.ru.

По мотивам приключений Шерлока Холмса снято множество фильмов и сериалов. Особую популярность получил британский сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Также всемирно известен советский телефильм, в котором гениального сыщика сыграл Василий Ливанов.

Новый сериал будет отличаться от всех предыдущих тем, что в центре внимания окажется не Холмс, а его помощники — лондонские мальчишки с улицы. По сюжету именно они снабжают Шерлока информацией, следят за подозреваемыми и подмечают важные детали.

Netflix — одна из крупнейших мультимедийных компаний, поставляющая фильмы, сериалы и услуги онлайн-кинотеатра. Их производству принадлежат несколько сверхпопулярных сериалов: «Оранжевый — хит сезона», «Карточный домик», «Очень странные дела».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Netflix купил права на сериал «Троцкий».