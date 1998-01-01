Загадочное видео, на котором стая ворон кружит возле темного шара, висящего в воздухе, появилось на YouTube-канале From Seed to Shatter. Автор ролика окрестил таинственный объект «НЛО», а самим видео заинтересовались конспирологи. Впрочем, далеко не все поверили в паранормальность черной точки и указали на плохое качество записи.

— Никто не заметил, что птицы летают «за» объектом? Может это просто пятно на окне?

— Ты заснял только тридцать секунд?

— А приблизить камеру, конечно, нельзя было.

Никаких подробностей или дополнительных видео автор канала не предоставил.

Ранее Пятый канал сообщал о американцах, которые якобы столкнулись с НЛО.