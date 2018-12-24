В Верхнебуреинском районе Хабаровского края оказалось перекрыто русло реки Бурея. Местные жители нашли в акватории водной артерии большую груду камней, земли и деревьев. Очевидцы решили, что причиной всему стал упавший метеорит, так как верхушку одной из сопок попросту снесло.

Местные власти отмечают, что если завал на реке спровоцирует подъем воды и появится угроза подтопления населенных пунктов, то будет введен режим ЧС. Об этом сообщает znak.com.

Специалисты Сахалинского филиала «Единой геофизической службы» РАН считают, что сейсмодатчики зафиксировали бы удар небесного тела о землю. Но, никаких данных нет. Ученые полагают, что привести к подобным последствиям мог сильный оползень.

Ранее Пятый канал сообщил, что жители Новосибирска сняли на видео необычный метеор.