МИД РФ: Сын Каддафи должен быть частью политического процесса в Ливии

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В МИД РФ убеждены, что сын свергнутого ливийского лидера имеет полное право баллотироваться в президенты страны.

Фото: www.globallookpress.com

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам должен стать частью политического процесса в Ливии. Никого нельзя лишать права участия в выборах президента страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов агентству РИА Новости, комментируя сообщения СМИ о том, что Каддафи-младший попросил президента России Владимира Путина о политической поддержке в связи с выборами главы государства.

Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса. Поэтому мы поддерживаем контакты со всеми группами, которые находятся территориально и на западе, востоке, юге, — заявил заместитель министерства иностранных дел

Ранее издание Bloomberg сообщало о том, что сын бывшего ливийского лидера — 46-летний аль-Ислам передал через своих помощников и заместителя российского МИД Михаила Богданова письмо российскому президенту. Наследник Муаммара Каддафи попросил Москву оказать ему политическую поддержку. Отмечалось, что Саиф аль-Ислам собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Ливии, которые должны состояться в 2019 году.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что с бельгийских счетов Каддафи исчезли несколько миллиардов евро.

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