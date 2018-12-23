Настасья Самбурская отправила Ольгу Бузову в лес

Звезда ситкома «Универ. Новая общага» и певица Настасья Самбурская резко высказалась про талант Ольги Бузовой. Как сообщают Дни.ру, в комментариях к посту другой актрисы Самбурская предложила Бузовой петь в лесу, чтобы ее вокальных данных не было слышно.

Все началось с публикации Натальи Рудневой: актриса выложила в Instagram фото, в подписи к которому поблагодарила Австрийский центр здоровья за хороший отдых.

Ольга Бузова в комментариях похвалила Рудневу и сказала, что тоже была бы не прочь отдохнуть. Следом отметилась Самбурская — она предложила ведущей «Дома-2» поехать в Австрийский центр здоровья, потому что рядом с ним есть лес.

— Правильно, там лес рядом. Съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно было, — написала Самбурская в комментарии, который уже удалили.

Несмотря на скандальную репутацию Бузовой, в комментариях сразу нашлись защитники.

— Тебе (Самбурской — прим. ред.) вместе с Бузовой в лес пора, вам есть о чем поговорить будет, у вас одна стезя.

— Да Самбурская просто сама запеть хотела, а ее не оценили, теперь гонит на тех, кто добился чего-нибудь.

— Ситуация с Самбурской называется: «я три дня и три ночи шла сказать тебе, как ты мне безразлична».

Сама Бузова никак не отреагировала на выпад Самбурской. Характер Настасьи хорошо известен российскому шоу-бизнесу. Ранее Пятый канал рассказывал, как Самбурская обрушилась с критикой на Волочкову. Актрисе не понравилось, что балерина пнула собаку.