Настасья Самбурская отправила Ольгу Бузову в лес

Звезда ситкома «Универ. Новая общага» и певица Настасья Самбурская резко высказалась про талант Ольги Бузовой. Как сообщают Дни.ру, в комментариях к посту другой актрисы Самбурская предложила Бузовой петь в лесу, чтобы ее вокальных данных не было слышно.
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Тайм-аут. Мне просто было это необходимо. Мне нужно было перезапустить свой организм и позволить ему немного расслабиться, и не только телу но и голове. Спасибо Австрийскому ценру здоровья @verba_mayr за эту возможность перезагрузиться. Можно выдыхать🤪 Ещё недельку нужно очень хорошо поработать, и улетать красивой, стройной и счастливой в отпуск🤗🥰🐷Готовы к финишному старту? 🙈
Все началось с публикации Натальи Рудневой: актриса выложила в Instagram фото, в подписи к которому поблагодарила Австрийский центр здоровья за хороший отдых.
Ольга Бузова в комментариях похвалила Рудневу и сказала, что тоже была бы не прочь отдохнуть. Следом отметилась Самбурская — она предложила ведущей «Дома-2» поехать в Австрийский центр здоровья, потому что рядом с ним есть лес.
Несмотря на скандальную репутацию Бузовой, в комментариях сразу нашлись защитники.
— Тебе (Самбурской — прим. ред.) вместе с Бузовой в лес пора, вам есть о чем поговорить будет, у вас одна стезя.
— Да Самбурская просто сама запеть хотела, а ее не оценили, теперь гонит на тех, кто добился чего-нибудь.
— Ситуация с Самбурской называется: «я три дня и три ночи шла сказать тебе, как ты мне безразлична».
Сама Бузова никак не отреагировала на выпад Самбурской. Характер Настасьи хорошо известен российскому шоу-бизнесу. Ранее Пятый канал рассказывал, как Самбурская обрушилась с критикой на Волочкову. Актрисе не понравилось, что балерина пнула собаку.