Люди отказываются признавать, что в Хабаровском крае упал метеорит, так как боятся сенсации. Об этом в интервью Пятому каналу заявил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. По словам чиновника, у него нет других объяснений произошедшего.

Он отметил, что сейчас аномальный инцидент называют россыпью, однако он считает это маловероятным.

— На сегодняшний день решено назвать это мероприятие россыпью длиной 700 метров, высотой до 80 метров, ширина 400 метров. Но такого никогда не было и развалиться россыпь не могла. Произошел удар в сопку, раскидал ее по всей речке, — рассказал Алексей Маслов.

Чиновник отметил, что аномалия обернулась для района серьезными последствиями. Русло реки Бурея пришлось перекрыть. В результате этого Нижне-Бурейская ГЭС потеряла водоснабжение, а в поселках поднялся уровень воды.

Маслов также добавил, что технике невозможно добраться на место ЧП. Завтра туда вылетит вертолет со специалистами.

— Размер события колоссальный. Сделано нерукотворно — это не обсуждается. Добраться невозможно — техника не пойдет, — отметил чиновник.

Как ранее рассказывал Пятый канал, жители Верхнебуреинского района нашли в акватории реки Бурея большую груду камней, земли и деревьев. Очевидцы решили, что причиной всему стал упавший метеорит.



