Назначен новый руководитель Росстата

Новым главой Росстата стал Павел Малков из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост по собственному желанию Александра Суринова. Документ с информацией об этом опубликован на сайте кабмина, сообщает РИА Новости.

Павел Малков, которому в настоящее время 38 лет, работал в Минэкономразвития с 2012 года в должности замдиректора департамента государственного регулирования в экономике, а в октябре 2017 года возглавил департамент государственного управления.

Ранее Пятый канал сообщал, что Росстат назвал регионы с самым большим числом должников по ЖКХ.