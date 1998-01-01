«Бесконечный круговорот селедок в Инстаграме» — Екатерина Варнава

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Известная телеведущая иронизирует над своим фото в сети.

Фото: Instagram @kativarnava

Российская телеведущая и киноактриса Екатерина Варнава опубликовала в Instagram фото, где она предстала публике в необычных серьгах.

— Бесконечный круговорот селедок в инстаграме, — иронично подписала фото Екатерина.

Восторженные подписчики не сразу поняли в чем «подвох», но в итоге в комментариях стали лестно отзываться о телеведущей и о ее аксессуаре.

— Серьги — сказка!

— Красоотка!

— Кать, ну вы самая красивая селедка))

— Я тоже хочу такие селедки!

Традиционно самые отчаянные поклонники использовали новое фото Варнавы для очередного признания в любви к звезде отечественного телевидения.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Екатерина Варнава рассказала о жестоких побоях в детстве.

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