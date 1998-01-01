Российская телеведущая и киноактриса Екатерина Варнава опубликовала в Instagram фото, где она предстала публике в необычных серьгах.
— Бесконечный круговорот селедок в инстаграме, — иронично подписала фото Екатерина.
Восторженные подписчики не сразу поняли в чем «подвох», но в итоге в комментариях стали лестно отзываться о телеведущей и о ее аксессуаре.
— Серьги — сказка!
— Красоотка!
— Кать, ну вы самая красивая селедка))
— Я тоже хочу такие селедки!
Традиционно самые отчаянные поклонники использовали новое фото Варнавы для очередного признания в любви к звезде отечественного телевидения.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Екатерина Варнава рассказала о жестоких побоях в детстве.