В Москву с Чукотки доставили американца для депортации на родину

В Москву из Чукотского автономного округа доставлен гражданин США Джон Мартин для депортации на родину, пишет «Экономика сегодня».

Американец находится в центре временного содержания иностранных граждан и после оформления всех необходимых документов будет выслан в США.

Как рассказывал Пятый канал, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что 46-летний мужчина отправился в путешествие по реке Юкон на одноместной лодке и затем неожиданно вышел в открытое море. Из-за плохой погоды он заблудился и 3 августа очутился у российского берега — в селе Лаврентия. Его физическое состояние чукотские медики оценили как удовлетворительное, однако в его психическом здоровье российские правоохранители не были вполне уверены. Из документов при себе у мужчины было только водительское удостоверение. Недолго думая, американец попросил предоставить ему политическое убежище.